Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Vormittag ein

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 270,90 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 270,90 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 269,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.167 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 280,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 3,51 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,89 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 291,86 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

