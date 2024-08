Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kurs der Hannover Rück

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 249,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 249,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 250,40 EUR an. Bei 247,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.300 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,76 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 193,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 22,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,59 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 260,57 EUR an.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,09 EUR fest.

