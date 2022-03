Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück mit angezogener Handbremse

Mit einem Wert von 150,95 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 14.278 Punkten notiert. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 151,65 EUR an. Bei 150,60 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 150,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.858 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 181,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 134,65 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,98 EUR je Hannover Rück-Aktie an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,21 EUR je Aktie belaufen.

Die Hannover Rück SE ist mit einem Prämienvolumen von rund 22 Milliarden EUR eine der führenden Rückversicherungsgruppen der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und unterhält Rückversicherungsbeziehungen mit zahlreichen Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Ländern. Zu den Versicherungsfeldern gehören unter anderem Schäden aus Naturkatastrophen, Transport, Luft- und Raumfahrt, Kredit- und Kautionsrückversicherungen, die allgemeine Haftpflicht sowie Lebens-, Kranken-, Renten-, Unfall- und Invaliditätsversicherungen. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die weltweite Infrastruktur der Versicherungsgruppe besteht aus einer Vielzahl von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen auf allen fünf Kontinenten.

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX-Umstellung: Erster Tag von Daimler Truck und Hannover Rück im deutschen Börsenbarometer - Aktien gespalten

Daimler Truck-Aktie und Hannover Rück-Aktie künftig im DAX

Talanx-Aktie in Grün: Talanx baut seinen Vorstand aus - erstmals eine Frau im Führungsgremium

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück