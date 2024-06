Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 235,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:44 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 235,60 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 236,80 EUR zu. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 234,90 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.806 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 8,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 08.07.2023. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 27,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,50 EUR fest.

