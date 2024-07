Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 229,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 229,40 EUR ab. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 229,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.719 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 11,86 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 188,70 EUR am 10.08.2023. Mit Abgaben von 17,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,13 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

