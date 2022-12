Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 187,25 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 187,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 187,00 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.215 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 188,50 EUR. Gewinne von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 42,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,50 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.908,99 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.155,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Hannover Rück am 09.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 11,59 EUR im Jahr 2022 aus.

