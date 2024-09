Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Montagmittag freundlich

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 256,90 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 256,90 EUR zu. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 258,70 EUR zu. Bei 255,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 19.139 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2024 auf bis zu 261,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,67 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 23,61 Prozent Luft nach unten.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,57 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 265,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,15 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,09 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

