Havila Kystruten AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Havila Kystruten AS Registered lud am 27.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Havila Kystruten AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 33,40 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,000 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 133,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,8 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 96,9 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net