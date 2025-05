Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Vormittag

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 178,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:06 Uhr 2,2 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.216 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 182,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 2,30 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,72 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,55 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,88 EUR im Jahr 2025 aus.

