Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 181,00 EUR.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 181,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 180,85 EUR aus. Bei 181,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21.366 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 191,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,55 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 52,71 Prozent Luft nach unten.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,74 EUR belaufen. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 181,46 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,80 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investment-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen