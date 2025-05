Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 180,00 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 180,00 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 176,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 181,20 EUR. Zuletzt wechselten 314.850 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 191,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 6,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Mit Abgaben von 52,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,74 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,46 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investment-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen