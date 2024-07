Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 97,38 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 97,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 97,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 86.244 Stück.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 33,00 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,86 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

