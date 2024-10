Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Kursabschlägen

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 97,10 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 97,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,68 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,90 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.140 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 6,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 48,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,50 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Montagshandel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein