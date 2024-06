Kursentwicklung

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag auf grünem Terrain

17.06.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 95,92 EUR.

Werbung

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 95,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 95,98 EUR. Bei 95,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.294 Heidelberg Materials-Aktien. Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 31,98 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,00 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,46 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Heidelberg Materials gibt grüne Anleihe aus DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr verdient Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com