Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 147,00 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 147,00 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,90 EUR an. Bei 144,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 130.873 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 2,52 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 85,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 71,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 13,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

