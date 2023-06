Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Henkel 67,08 EUR

-0,06% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 74,74 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 74,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.744 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. 5,49 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 57,30 EUR fiel das Papier am 18.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 30,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,08 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.092,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO erwartet "niedrigen dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust aus Russland-Exit

Henkel-Aktie steigt auf Jahreshoch - SocGen-Studie äußerst sich optimistisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG