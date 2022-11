Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 62,74 EUR ab. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,58 EUR nach. Bei 62,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.591 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,93 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,36 EUR an.

Am 15.08.2022 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz wurden 5.271,00 EUR gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Henkel vz am 08.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,88 EUR je Aktie.

