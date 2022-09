Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag fester

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 63,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 63,88 EUR. Bei 63,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 178.406 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 15.08.2022 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.271,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,80 EUR je Henkel vz-Aktie.

