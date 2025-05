Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag fester

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 70,56 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 70,56 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,92 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.930 Henkel vz-Aktien.

Bei einem Wert von 88,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 25,43 Prozent wieder erreichen. Am 14.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 6,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Henkel vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 82,99 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

