Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 70,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 70,82 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,62 EUR. Bisher wurden heute 4.429 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 24,96 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,02 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 7,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,99 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie profitiert von neuer Kaufempfehlung

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht

Aktienempfehlung Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Henkel vz-Aktie besser