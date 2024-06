Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 82,58 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,72 EUR zu. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 82,48 EUR. Bei 82,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.725 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 85,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 25,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,64 EUR an.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker