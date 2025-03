Henkel vz Aktie News: Henkel vz kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 74,28 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 15:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 74,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 74,70 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,00 EUR. Bei 74,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.177 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 5,74 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 84,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,54 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

