Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 71,02 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,22 EUR. Mit einem Wert von 70,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 80.811 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Gewinne von 24,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,02 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 7,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,99 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Henkel-Aktie profitiert von neuer Kaufempfehlung

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht