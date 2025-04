HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 63,00 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 63,00 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 64,30 EUR. Bei 61,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 533.483 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 81,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 28,57 Prozent zulegen. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 56,70 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 863,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,38 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

