HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 68,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 68,70 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 50.524 Stück.

Bei einem Wert von 81,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 17,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 60,29 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,658 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,00 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT veröffentlichte am 27.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 863,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

