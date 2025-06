HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit sattem Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 96,70 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 96,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 105,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.194.495 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,20 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 71,79 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,643 EUR je HENSOLDT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

