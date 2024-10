HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT fällt am Mittwochmittag

HENSOLDT im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 30,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 30,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 30,36 EUR. Bei 30,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.972 HENSOLDT-Aktien.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,58 EUR. Gewinne von 46,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,34 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 23,17 Prozent Luft nach unten.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,548 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Am 26.07.2024 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls 0,03 EUR je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 520,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 388,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,55 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

September 2024: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

September 2024: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter