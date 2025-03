HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Nachmittag deutlich nach

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 11,2 Prozent auf 64,85 EUR abwärts.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 11,2 Prozent auf 64,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 63,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,30 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.949.269 Stück gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 17,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 57,93 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,50 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 528,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 711,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,49 EUR je Aktie belaufen.

