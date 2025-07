HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 103,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 103,60 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 104,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 243.738 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 5,12 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 279,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 395,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT und RENK zeigen Erholung nach Juli-Start

Rheinmetall-Aktie fester: JPMorgan schraubt Kursziel hoch - Top-Favorit vor RENK- und HENSOLDT-Aktie

Anleger verunsichert? So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK