HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 36,22 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,44 EUR aus. Bei 36,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 25.137 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 23,08 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 24,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 31,03 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 42,75 EUR angegeben.

HENSOLDT ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 528,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 410,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte HENSOLDT am 27.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 25.02.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

