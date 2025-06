HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 93,25 EUR.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 93,25 EUR ab. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 91,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,45 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.319 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,642 EUR je HENSOLDT-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 75,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2025 aus.

