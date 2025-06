HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 94,60 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 94,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 91,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 949.724 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 15,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 246,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,642 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,00 Mio. EUR im Vergleich zu 329,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je HENSOLDT-Aktie.

