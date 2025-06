HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 94,30 EUR abwärts.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 94,30 EUR ab. Bei 91,35 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 93,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 705.060 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 13,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 71,07 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,642 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,40 EUR aus.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 329,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je HENSOLDT-Aktie.

