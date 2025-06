HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 91,65 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 91,65 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.837 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 18,82 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 70,23 Prozent wieder erreichen.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,632 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

