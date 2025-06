HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Mittwochmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 93,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 93,80 EUR zu. Bei 95,00 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 530.620 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 16,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 70,92 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,632 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,40 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 07.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

