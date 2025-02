HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 37,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 37,06 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 37,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 883.298 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 26,39 Prozent Luft nach unten.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,75 EUR aus.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 528,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 410,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Am 25.02.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter

MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Mittag

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels im Plus