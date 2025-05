HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 67,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 67,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 67,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 378.361 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 19,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,73 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,656 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 63,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HENSOLDT ein Ergebnis je Aktie von -0,13 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umsetzen können.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

