HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 68,55 EUR nach oben.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 68,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 68,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.497 HENSOLDT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 60,20 Prozent Luft nach unten.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,656 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungswerte stürzen ab - Aktien von RENK und HENSOLDT im Minus nach Rekordjagd

Nach Höhenflug: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Kursrücksetzern

HENSOLDT-Aktie gewinnt: Analysten streichen Kaufvotum - schrauben aber Kursziele hoch