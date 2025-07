HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 101,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 101,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 100,70 EUR. Bei 104,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 146.048 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 7,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,15 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 93,60 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent auf 395,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

