HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 91,55 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 91,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 89,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 298.235 HENSOLDT-Aktien.

Bei 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 235,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,632 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

