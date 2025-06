HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 92,25 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 92,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 89,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 423.039 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 18,05 Prozent wieder erreichen. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,632 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,06 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT angesichts Israel-Iran-Krieg volatil

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. fallen: Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt: NATO beschließt größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten