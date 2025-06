HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag im Plus

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,45 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 92,45 EUR. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.319 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 70,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,632 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,40 EUR aus.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 329,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

