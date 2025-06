HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 92,50 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 92,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 94,20 EUR. Bei 91,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138.787 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 17,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 70,51 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,632 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

