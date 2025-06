HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 90,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 90,25 EUR. Bei 90,05 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,40 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 347.245 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 69,77 Prozent Luft nach unten.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,632 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

