HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 34,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 34,78 EUR. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,48 EUR nach. Mit einem Wert von 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 395.412 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 44,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Bei einem Wert von 23,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2023). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 32,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,535 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,50 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 26.07.2024 vor. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,03 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 520,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 388,00 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart