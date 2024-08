HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 34,76 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 34,76 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 33,48 EUR. Bei 35,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 287.457 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,58 EUR an. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 22,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2023 Kursverluste bis auf 23,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 32,85 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,535 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,50 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 26.07.2024 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,03 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,02 Prozent auf 520,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 388,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart