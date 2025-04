Aktie im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Dienstagvormittag fester

22.04.25 09:27 Uhr

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 65,75 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,75 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 66,20 EUR. Bei 66,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.985 HENSOLDT-Aktien. Bei 81,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 58,51 Prozent sinken. Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,658 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,20 EUR an. Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 27.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 863,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 711,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet. In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10 HENSOLDT-Aktie steigt: HENSOLDT vollendet Refinanzierung und erhöht finanzielle Spielräume Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp & HENSOLDT gesucht - Bundeswehr-Budget gesichert

