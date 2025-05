Fokus auf Aktienkurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Donnerstagvormittag positiv

22.05.25 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 79,40 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 79,40 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 80,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.479 HENSOLDT-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 82,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,65 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,64 Prozent. HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,649 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 07.05.2025. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 329,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte HENSOLDT die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie Aktien von HENSOLDT, RENK und Rheinmetall mit neuen Rekorden - EU beschließt Milliardendarlehen für Rüstung Aktien von Rheinmetall und RENK erzielen durch Rüstungsboom neue Rekorde Aktien von RENK, HENSOLDT & Co. springen an: Deutschland für Trumps Plan für höhere Militärausgaben

Bildquellen: HENSOLDT