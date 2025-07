HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT fällt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 99,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 99,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 98,70 EUR. Bei 101,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 245.442 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 108,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 72,44 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,626 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HENSOLDT ein Ergebnis je Aktie von -0,13 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Am 30.07.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

