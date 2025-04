HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 63,20 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 63,20 EUR nach oben. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 197.816 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 81,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 21,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,84 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,658 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 27.02.2025. Das EPS belief sich auf 1,33 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 863,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 711,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte HENSOLDT die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

